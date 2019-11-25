Йошкар-Ола, , 20:03 — REGNUM В Марий Эл по решению суда заключен под стражу 37-летний депутат одного из сельских поселений Волжского района. Ему предъявлено обвинение по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движение, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения»), сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по республике.

По версии следствия, вечером 19 ноября депутат, находясь за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением машиной, выехал на обочину и совершил наезд на 16-летнего подростка, который от полученных травм скончался на месте ДТП.

Следствие ходатайствовало о заключении чиновника под стражу.

В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре по аналогичному обвинению был арестовал 27-летний депутат одного из сельсоветов Дальнеконстантиновского района Нижегородской области. Он ехал в Нижний Новгород на автомобиле Mitsubishi, нарушил правила дорожного движения и столкнулся с автомобилем ВАЗ. 22-летний водитель отечественного автомобиля скончался в больнице через четыре дня от полученных в результате ДТП травм.