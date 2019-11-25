Нижний Новгород, , 19:50 — REGNUM В ходе проведения ремонтно-восстановительных работ после прорыва теплотрассы в Советском районе Нижнего Новгорода при заполнении теплоносителем обнаружено еще одно повреждение на подающем трубопроводе. Об этом сообщает АО «Теплоэнерго».

В настоящее время подача тепла ограничена в восьми домах. На месте повреждения, около дома 24 по улице Головнина, работают 25 человек и 13 единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 25 ноября из-за прорыва трубы диаметром 700 мм без тепла остались 302 дома, 11 детских садов и 6 школ Советского района. Работы велись в районе дома №10 по улице Головнина. В администрации города уточнили, что причина аварии — коррозионный износ локального участка магистральной теплотрассы. Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов поручил полностью заменить поврежденный участок тепловой сети в ходе летнего ремонта в 2020 году.