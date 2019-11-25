Порт-Морсби, , 19:57 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,6 было зафиксировано сейсмологами в Тихом океане у берегов Папуа — Новой Гвинеи. Об этом 25 ноября сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Подземные толчки были зарегистрированы в 16:00 по всемирному координированному времени (19:00 мск). Эпицентр толчков располагался в 77 километрах от населённого пункта Пангуна на острове Бугенвиль (население около 2900 человек). Самый густонаселённый пункт рядом с эпицентром, город Арава (население более 40 тыс. человек), располагался от него в 87 километрах на восток.

Очаг подземной стихии залегал на глубине около 70 км.

Информация о жертвах и разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.

Ранее ИА REGNUM сообщало о землетрясении магнитудой 4,2, которое произошло у берегов Камчатки.

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