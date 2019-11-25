Псков, , 19:38 — REGNUM В Пскове возбуждено уголовное дело по факту нападения на врача детской областной клинической больницы. Как сообщает региональное управление Следственного комитета России, уголовное дело возбуждено в отношении 43-летнего местного жителя по ч. 3 ст.30, п. «б» ч.2 ст.105 УК РФ («Покушение на убийство лица в связи с осуществлением служебной деятельности»).

Расследованием занимается следственный отдел по городу Пскову.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, нападение произошло днём 25 ноября. По версии следствия, мужчина пришёл в больницу, где напал с ножом на врача-гематолога Ирину Гайдук, которая находилась на рабочем месте. С ножевым ранением туловища женщина была госпитализирована. С места преступления подозреваемый скрылся, но через несколько часов был задержан. Следственные действия продолжаются.

Читайте ранее в этом сюжете: СКР устанавливает обстоятельства нападения на врача в Пскове