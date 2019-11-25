Волгоград, , 19:31 — REGNUM Автомобиль Lada Priora был угнан злоумышленником с автомойки в городе Волгограде. Об этом 25 ноября сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области.

Об угоне автомобиля сообщил его владелец, который оставил машину возле автомойки в Дзержинском районе города. В городе был введён план «Перехват», автомобиль был обнаружен, сотрудники дорожно-постовой службы обнаружили автомобиль и начали его преследование.

Водителя неоднократно призывали остановиться, но он не реагировал на требования сотрудников ДПС и продолжал ехать, грубо нарушая ПДД. Нескольким экипажам ДПС удалось блокировать нарушителя, водитель не справился с управлением, протаранил автомобиль ДПС, после чего автомобиль вылетел в кювет.

Водителя задержали. Им оказался ранее судимый работник автомойки, проживающий в городе Краснослободске. Задержанный признал свою вину и пояснил, что угнал автомобиль под воздействием алкоголя. В отношении мужчины было заведено уголовное дело по статье о неправомерном завладении автомобилем без цели хищения с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья.

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