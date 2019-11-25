Нижний Новгород, , 19:08 — REGNUM Газ в селе Вад Нижегородской области мог распространиться из-за сильного ветра. Такое мнение высказал глава администрации Вадского района Иван Ураев, сообщает Russia Todaу.

Сити-менеджер предполагает, что сильный ветер мог донести газ со стороны газораспределительной станции до школы и жилых домов. По его словам, которые приводятся в сюжете, «жалобы были и на соседних [от школы] улицах, [газ] разнесло по розе ветров». В частности, «по пути следования этого облака поступали жалобы с улицы Кирпичная, которая как раз находится на этом пути, с улицы Колхозная, с Полевой».

Как сообщало ИА REGNUM, в селе Вад Нижегородской области с признаками отравления газом госпитализировано более 40 школьников. Создан оперативный штаб. Ранее глава минэнергетики Нижегородской области Андрей Чертков отмечал, что «по предварительной информации, причиной произошедшего рассматривается нарушение режима эксплуатации газоснабжающего оборудования» на местной станции. Следственное управление СКР по региону и прокуратура проводят проверку.

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