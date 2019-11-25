Нижний Новгород, 25 ноября 2019, 18:38 — REGNUM На происшествие с отравлением газом в Вадском районе Нижегородской области отреагировало ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород». В релизе, опубликованном на сайте общества, отмечается, что «утечек газа» «не зафиксировано».
В компании заявляют, что 25 ноября газораспределительная станция «Вад» в Вадском районе «работает в штатном режиме».
На сайте предприятия отмечается, что общество «Газпром трансгаз Нижний Новгород» — 100-процентное дочернее общество ПАО «Газпром», транспортирующее газ потребителям 15 регионов в Приволжском и Центральном федеральных округах.
Как сообщало ИА REGNUM, в селе Вад Нижегородской области с признаками отравления газом госпитализированы школьники и преподаватели средней школы. Первоначально сообщалось о 29 пострадавших, затем их число выросло до 44. В Вадском районе с участием региональных чиновников создан оперативный штаб.
По данному факту следственное управление СКР по региону и прокуратура проводят проверку.
Читайте ранее в этом сюжете: Нижегородские власти назвали предварительную причину массового отравления