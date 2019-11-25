Нижний Новгород, , 18:38 — REGNUM На происшествие с отравлением газом в Вадском районе Нижегородской области отреагировало ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород». В релизе, опубликованном на сайте общества, отмечается, что «утечек газа» «не зафиксировано».

В компании заявляют, что 25 ноября газораспределительная станция «Вад» в Вадском районе «работает в штатном режиме».

«Никаких ремонтных и профилактических работ на станции не проводилось. Системы автоматики функционируют стабильно, утечек газа и одоранта (вещество для придания газу запаха) не зафиксировано», — говорится в сообщении.

На сайте предприятия отмечается, что общество «Газпром трансгаз Нижний Новгород» — 100-процентное дочернее общество ПАО «Газпром», транспортирующее газ потребителям 15 регионов в Приволжском и Центральном федеральных округах.

Как сообщало ИА REGNUM, в селе Вад Нижегородской области с признаками отравления газом госпитализированы школьники и преподаватели средней школы. Первоначально сообщалось о 29 пострадавших, затем их число выросло до 44. В Вадском районе с участием региональных чиновников создан оперативный штаб.

«По предварительной информации, причиной произошедшего рассматривается нарушение режима эксплуатации газоснабжающего оборудования на станции, которое находится в ведении «Газпром трансгаз Нижний Новгород», — отмечал ранее глава минэнергетики Нижегородской области Андрей Чертков.

По данному факту следственное управление СКР по региону и прокуратура проводят проверку.

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