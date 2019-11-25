Москва, , 19:04 — REGNUM Массовая драка дворников в Москве была спровоцирована любительской игрой в футбол. Об этом 25 ноября сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу.

Сообщение о массовой драке поступило вечером 24 ноября от жильцов на улице Ефремова в Центральном административном округе Москвы. Участниками конфликта стали дворники ГБУ «Жилищник», все участники драки были вооружены лопатами и ломами.

Было установлено, что поводом к массовой драке послужила любительская игра в футбол. Часть игроков была несогласна с результатом матча.

Сотрудниками полиции были задержаны 17 человек в возрасте от 18 до 49 лет. В медицинское учреждение по поводу травм никто из участников конфликта не обращался. В отношении задержанных были составлены протоколы об административном правонарушении за мелкое хулиганство.

Ранее ИА REGNUM сообщало о массовой драке между дворниками в центре Москвы.

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