Псков, , 18:25 — REGNUM Руководитель следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области Пётр Крупеня поручил следователям территориального следственного отдела принять исчерпывающие меры по установлению всех обстоятельств нападения на врача детской областной больницы. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

О нападении на врача, как отмечается в сообщении, следователи регионального СУ СКР узнали «в ходе мониторинга размещаемых в СМИ сведений».

Нападение произошло сегодня, 25 ноября, в детской областной клинической больнице на улице Коммунальной в Пскове. Нападавший ударил врача-гематолога в бок ножом, после чего скрылся. Его удалось задержать через несколько часов в Пскове. Им оказался 43-летний местный житель, который, по предварительным данным, летом 2019 года потерял дочь — девочка умерла после курса лечения в детской областной больнице.

Женщина-врач госпитализирована в состоянии средней степени тяжести.

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