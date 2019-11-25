Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий АО, , 18:11 — REGNUM На Ямале житель города Новый Уренгой осуждён за взлом страницы бывшей супруги в социальной сети. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры ЯНАО.

В августе 2019 года женщина обратилась в отдел полиции с заявлением о незаконном использовании её аккаунта в одной из социальных сетей. Как выяснилось, её бывший супруг, зная логин и пароль её аккаунта, вошёл в переписку, скопировал беседу экс-жены с иным лицом, изменил пароль, заблокировав возможность женщине войти на свою страницу. Полицейские отказали заявительнице в возбуждении уголовного дела. Однако прокуратура настояла на обратном.

Мужчина был осуждён по по ч. 1 ст. 138 УК РФ («Нарушение тайны иных сообщений граждан»). Ему назначено наказание в виде обязательных работ на 240 часов со штрафом в размере 10 тыс. рублей.