Москва, , 18:09 — REGNUM Пожар произошёл в трёхэтажном административном здании в центре Москвы в понедельник, 25 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления МЧС России.

По информации ведомства, горит здание, расположенное по адресу: улица Бауманская, дом 56/17. К настоящему времени возгорание локализовано на площади около 30 квадратных метров. Сведений о возможных пострадавших на текущий момент не поступало.

Источник в экстренных службах столицы сообщил агентству «Москва», что пожар возник в помещении хостела, расположенного на втором этаже здания.