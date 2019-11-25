Москва, , 18:13 — REGNUM Несчастный случай произошёл с десятилетней девочкой во время занятий в школе №491 города Москвы. Об этом 25 ноября журналистам сообщило руководство образовательного учреждения.

Инцидент произошёл 25 ноября около 13:00. Одна из школьниц прыгнула на один из стеклянных фрагментов пола, который провалился под весом ребёнка. Девочка упала с пятого этажа на кафельной пол четвёртого этажа.

Учителя оказали девочке первую помощь и вызвали медиков. Пострадавшая была госпитализирована, у неё подозревают травму позвоночника. Уточняется, что девочка с родителями приехала в Москву из одной из стран Африки.

Руководство школы отмечает, что стеклянные фрагменты пола не были рассчитаны на вес ребёнка, поэтому они находились за специальным заграждением.

Ранее ИА REGNUM сообщалось о получившей травмы ученице второго класса города Омска при падении из окна второго этажа школы №82.

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