Псков, , 17:51 — REGNUM В Пскове задержали мужчину, подозреваемого в нападении на врача детской областной больницы, сообщает «Псковское агентство информации».

По предварительным данным, это 43-летний местный житель, который является отцом ребёнка, скончавшегося летом 2019 года после курса лечения в детской областной больнице.

В настоящее время подозреваемый доставлен в отдел полиции. На месте происшествия в больнице продолжают работать следователи МВД и регионального управления СКР.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, инцидент произошёл в детской областной больнице на улице Коммунальной в Пскове сегодня, 25 ноября. Мужчина ударил врача-гематолога ножом в бок, женщина госпитализирована с ранением в состоянии средней тяжести.

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