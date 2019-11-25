Ульяновск, , 17:51 — REGNUM Администрация Мелекесского района Ульяновской области в связи с происшествием в районе села Бирля, где оторвалась льдина с рыбаками, просит жителей «быть внимательными». По данным муниципальных властей, из-за проталин на реке «80 рыбаков не могли добраться до берега».

«Сегодня у нас в районе произошло чрезвычайное происшествие. В районе с. Бирля на льду образовались проталины, в результате чего 80 рыбаков не могли добраться до берега», — говорится в сообщении администрации района.

Муниципальные власти подчёркивают, что все службы слаженно сработали. Специалисты МЧС, внутренних органов, местной администрации организовали эвакуацию людей.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября в 11:10 (мск) в ГУ МЧС по Ульяновской области поступила информация об отрыве льдины с рыбаками на реке Большой Черемшан. По данным спасателей, в 13:20 спасены 19 человек, в 14:00 на берег доставлены ещё 40 человек, а в 14:40 спасательная операция завершена — спасены 64 рыбака.

Администрация Мелекесского района Ульяновской области призывает жителей «быть внимательными и соблюдать правила, которые обеспечат вам безопасность, а может быть, и сохранят жизнь».

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