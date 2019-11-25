Ульяновск, 25 ноября 2019, 17:51 — REGNUM Администрация Мелекесского района Ульяновской области в связи с происшествием в районе села Бирля, где оторвалась льдина с рыбаками, просит жителей «быть внимательными». По данным муниципальных властей, из-за проталин на реке «80 рыбаков не могли добраться до берега».
Муниципальные власти подчёркивают, что все службы слаженно сработали. Специалисты МЧС, внутренних органов, местной администрации организовали эвакуацию людей.
Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября в 11:10 (мск) в ГУ МЧС по Ульяновской области поступила информация об отрыве льдины с рыбаками на реке Большой Черемшан. По данным спасателей, в 13:20 спасены 19 человек, в 14:00 на берег доставлены ещё 40 человек, а в 14:40 спасательная операция завершена — спасены 64 рыбака.
Администрация Мелекесского района Ульяновской области призывает жителей «быть внимательными и соблюдать правила, которые обеспечат вам безопасность, а может быть, и сохранят жизнь».
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