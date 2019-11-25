Калуга, , 17:56 — REGNUM 31-летний житель Калуги приговорён судом к четырём годам и шести месяцам лишения свободы за ДТП со смертельным исходом. Об этом 25 ноября сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Калужской области Искрина Лепёхина.

24 августа в Калуге мужчина ехал на грузовике от улицы Гурьянова до пригородной деревни Аненки. Он превысил скорость, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Kia Sportage. В легковом автомобиле находились пять человек, включая двоих детей. В результате дорожного происшествия все они погибли.

Подсудимый вину признал полностью. Суд помимо лишения свободы лишил его права управления транспортными средствами на три года.

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