В Пскове сегодня, 25 ноября, мужчина с ножом напал на врача-гематолога детской областной клинической больницы. С места происшествия нападавший скрылся, ведётся его розыск.

Пострадавшая женщина-врач госпитализирована с ножевым ранением в состоянии средней степени тяжести.

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