25 Ноября
 
17:45

По предварительной информации УМВД России по Псковской области, отец пациентки ударил врача ножом в бок.

17:39

В социальных сетях появилась информация о нападавшем: это отец маленькой пациентки, недавно скончавшейся от лейкоза.

17:37

После нападения на врача псковские больницы проверят на безопасность

Псковский губернатор также поручил организовать проверки безопасности всех больниц региона.

17:35

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников взял ситуацию с нападением на врача детской больницы в Пскове под личный контроль, поручив оказать пострадавшей всю необходимую медицинскую помощь.

17:32

Сотрудники следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области начали проверку по факту нападения на врача детской областной больницы, узнав об этом из СМИ.

17:29

В больнице работает следственно-оперативная группа. Подозреваемый в совершении преступления пока не задержан.

17:29

Пострадавшая женщина-врач госпитализирована с ножевым ранением в состоянии средней степени тяжести. Ей оказывается необходимая экстренная медицинская помощь.

17:28

В Пскове неизвестный с ножом напал на врача детской больницы

Нападавший скрылся с места преступления.

17:27

О нападении на врача в здании детской областной больницы на улице Коммунальной в Пскове стало известно около 14:50 25 ноября.