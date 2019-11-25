По предварительной информации УМВД России по Псковской области, отец пациентки ударил врача ножом в бок.
В социальных сетях появилась информация о нападавшем: это отец маленькой пациентки, недавно скончавшейся от лейкоза.
После нападения на врача псковские больницы проверят на безопасность
Псковский губернатор также поручил организовать проверки безопасности всех больниц региона.
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников взял ситуацию с нападением на врача детской больницы в Пскове под личный контроль, поручив оказать пострадавшей всю необходимую медицинскую помощь.
Сотрудники следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области начали проверку по факту нападения на врача детской областной больницы, узнав об этом из СМИ.
В больнице работает следственно-оперативная группа. Подозреваемый в совершении преступления пока не задержан.
Пострадавшая женщина-врач госпитализирована с ножевым ранением в состоянии средней степени тяжести. Ей оказывается необходимая экстренная медицинская помощь.
В Пскове неизвестный с ножом напал на врача детской больницы
Нападавший скрылся с места преступления.
О нападении на врача в здании детской областной больницы на улице Коммунальной в Пскове стало известно около 14:50 25 ноября.