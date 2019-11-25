Киншаса, , 17:24 — REGNUM Российские граждане не пострадали в результате авиакатастрофы, произошедшей 24 ноября в Демократической Республике Конго. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МИД России.

«По имеющимся у посольства России в Киншасе данным, среди российских граждан погибших и пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в Москве выражают искренние соболезнования родным и близким погибших и желают скорейшего выздоровления пострадавшим в катастрофе.

Как передавало ИА REGNUM, накануне в городе Гома на востоке Конго самолёт Dornier-228 частной авиакомпании Busy Bee рухнул на жилые дома спустя три минуты после взлёта, в результате чего погибли по меньшей мере 25 человек.