Курган, 25 ноября 2019, 17:24 — REGNUM Курганский священнослужитель отказался крестить девочку с большим родимым пятном, так как якобы оно «может быть заразным». Об этом сообщила мать ребёнка РИА Новости.
Девочка родилась с диагнозом «обширный меланоформный невус». Родимое пятно занимает значительную часть тела ребёнка. Мать заявила, что якобы священник отказался крестить девочку вместе с остальными детьми, предложив ей индивидуальный обряд крещения за четыре тысячи рублей.
Пресс-секретарь главы курганской митрополии Михаил Насонов отметил, что подобное поведение со стороны священника недопустимо, и Курганская епархия организует проверку инцидента.