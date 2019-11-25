Курган, , 17:24 — REGNUM Курганский священнослужитель отказался крестить девочку с большим родимым пятном, так как якобы оно «может быть заразным». Об этом сообщила мать ребёнка РИА Новости.

Девочка родилась с диагнозом «обширный меланоформный невус». Родимое пятно занимает значительную часть тела ребёнка. Мать заявила, что якобы священник отказался крестить девочку вместе с остальными детьми, предложив ей индивидуальный обряд крещения за четыре тысячи рублей.

Пресс-секретарь главы курганской митрополии Михаил Насонов отметил, что подобное поведение со стороны священника недопустимо, и Курганская епархия организует проверку инцидента.

«Мама не стала говорить, где именно всё произошло, но если епархия узнает, то проведем проверку и примем соответствующие дисциплинарные меры», — заявил Михаил Насонов изданию.