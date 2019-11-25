Тверь, , 17:06 — REGNUM Предварительное слушание по резонансному уголовному делу в отношении 13 «чёрных риелторов» состоялось в Тверском облсуде 25 ноября, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по региону. Подсудимые, жители Москвы и Московской области, обвиняются в убийствах, мошенничествах, краже, пособничестве в мошенничестве.

По версии следствия, житель Тверской области (уголовное дело в его отношении прекращено в связи со смертью) с декабря 2012 года по 2016 год создал организованную преступную группу из знакомых и друзей. Целью ОПГ стало завладение недвижимостью жителей Москвы. Жертвами преступников становились одинокие граждане, ведущие асоциальный образ жизни, имеющие в собственности недвижимость в Москве.

Схема была следующей: владельцам квартир предлагалось переехать в квартиру в Тверской области, продав квартиру в Москве, и получить прибыль от разницы. После того, как жертвы подписывали необходимые документы, их угощали спиртным со снотворным.

«После того, как потерпевший засыпал, совершали его убийство путем утопления либо закапывания живыми в землю, расстрела на территории кладбища в Тверской области, затем тщательно скрывали следы преступлений путем установления оградок и крестов с соседних могил на место захоронения убитых», — уточнили в следственных органах.

В общей сложности жертвами ОПГ стали девять человек. Пресекли деятельность бандитов правоохранительные органы в марте 2018 года. По данным следствия, обвиняемые незаконно отняли пять квартир стоимостью от четырёх до восьми миллионов рублей, а общая сумма похищенного имущества составила около 30 миллионов рублей.