Тегеран, , 17:10 — REGNUM 24 ноября председатель Высшего совета по национальной безопасности Ирана контр-адмирал Али Шахмани заявил, что Корпус стражей Исламской революции (КСИР) ВС Ирана предотвратил теракт на газовом месторождении Асалуйе в провинции Бушер на юге Ирана. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

По словам чиновника, лица, связанные с иностранными спецслужбами, хотели устроить подрыв на крупном иранском газовом месторождении, чтобы отомстить за действия йеменских хуситов, атаковавших саудовский НПЗ в сентябре. «Враг стремился отомстить Ирану за вменяемую ему атаку на Saudi Aramco, однако этого сделать не удалось», — отметил Али Шахмани.

Раннее правительство Ирана сообщило о предотвращении терактов в Асалуйе, местах телекоммуникаций в Ширазе и ряде военных баз.

Напомним, что 15 ноября в некоторых городах Ирана вспыхнули акции протеста в ответ на повышение цен на бензин с 10 000 до 15 000 риалов за литр. В результате столкновений погибли несколько десятков человек. Также было уничтожено по меньшей мере 100 филиалов банков и 50 магазинов в разных концах страны. США и страны Евросоюза выразили поддержку протестующим.