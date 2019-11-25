Псков, , 16:56 — REGNUM В Псковской детской областной больнице будет организована служебная проверка после нападения на одного из врачей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, такое поручение дал губернатор Псковской области Михаил Ведерников после инцидента, произошедшего сегодня, 25 ноября.

«По поручению главы региона совместно с представителями правоохранительных ведомств будет сформирована региональная комиссия, которая проанализирует обеспечение мер безопасности всех лечебных учреждений, расположенных на территории Псковской области», — также сообщили в региональной администрации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, врач-гематолог Псковской детской областной клинической больницы получила ножевое ранение. Нападавший скрылся с места преступления, в настоящее время правоохранительные органы устанавливают его местонахождение. Пострадавшая женщина-врач госпитализирована с ножевым ранением в состоянии средней степени тяжести.

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