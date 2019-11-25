Манила, , 17:14 — REGNUM Гражданин Великобритании и его супруга, захваченные в начале октября террористами, были освобождены солдатами батальона сил специального назначения армии Филиппин. Об этом 25 октября сообщает газета Inquirer.

Заложники были освобождены в результате трёхдневной боевой операции в провинции Сулу на юго-западе Филиппин. В ходе столкновений с боевиками исламистской экстремистской группировки «Абу Сайяф» были ликвидированы семь боевиков, семеро получили ранения.

В настоящее время, по словам представителя командования военного округа Западный Минданао, супружеской паре ничего не угрожает. Информацию об освобождении пленников подтвердил и МИД Великобритании. В ведомстве выразили благодарность властям и армии Филиппин за освобождение супругов-британцев.

Гражданин Великобритании Алан Харонс и его супруга 4 октября были похищены боевиками террористической группы «Абу Сайяф» на острове Минданао входящем в состав провинции Южный Замбоанга. Боевики из группировки «Абу Сайяф» считаются частью террористической организации ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которой они присягнули на верность. Экстремисты часто берут в заложники граждан иностранных государств с целью получения выкупа.

Ранее ИА REGNUM сообщало о похищении на Филиппинах вооружённой группой троих граждан Индонезии.

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