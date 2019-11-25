Псков, , 16:44 — REGNUM В Пскове сегодня, 25 ноября, на врача-гематолога детской областной клинической больницы напал неизвестный с ножом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, нападавший скрылся с места преступления.

Пострадавшая женщина-врач госпитализирована с ножевым ранением в состоянии средней степени тяжести. Ей оказывается необходимая экстренная медицинская помощь.

В больнице работает следственно-оперативная группа. Подозреваемый в совершении преступления пока не задержан.