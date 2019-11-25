Тверь, , 16:44 — REGNUM Учения по ликвидации последствий ЧС на объектах транспортной инфраструктуры планируется провести в Тверской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона по итогам заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Тверской области 25 ноября.

Как сообщается, к участию в учениях будут привлечены силы регионального Управления МЧС, Минтранса Тверской области, ГИБДД, Центра медицины катастроф Тверской области, Росавтодора, а также санавиация. Первый этап учений предполагает отработку вопросов оповещения, а также сбора и организации работы ведомств, второй этап — практическую отработку действий.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября из-за сильного ветра без электроснабжения остались десятки населённых пунктов. Работы по восстановлению энергоснабжения велись круглосуточно. 4−6 ноября из-за проливных дождей были размыты участки целого ряда региональных и муниципальных дорог.