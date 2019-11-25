Москва, , 16:22 — REGNUM В Москве врачи скорой помощи госпитализировали молодую девушку с места пожара на улице Бауманской, передаёт 25 ноября корреспондент ИА REGNUM.

Пострадавшая вышла из дома, охваченного пожаром, в куртке и домашних тапочках. Она перемещается самостоятельно, внешних признаков травмирования у неё не замечено, однако кожа испачкана сажей. По информации очевидцев, молодая женщина находилась на третьем этаже горящего дома, тогда как огнём охвачен второй этаж.

По данным источника ИА REGNUM, пострадавшую госпитализируют в НИИ скорой помощи им. Склифософского.

Читайте ранее в этом сюжете: В центре Москвы произошёл пожар в жилом доме