Москва, , 16:04 — REGNUM На пересечении Аптекарского переулка и улицы Бауманской в центре Москвы произошло возгорание в жилом доме. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM с места события.

Пожар в жилом доме Анна Шевченко © ИА REGNUM

На месте происшествия работают бригады МЧС.

Пожар начался около 15:40. Примерно за 15 минут пожарным удалось ликвидировать открытое горение. Сейчас спасатели обследуют квартиру.

На месте ЧП находится пять специализированных машин пожарных и карета скорой помощи. Информации о пострадавших пока нет.