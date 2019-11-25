Варшава, , 15:41 — REGNUM В пятницу, 22 ноября известный польский актёр Даниэль Ольбрыхский попал в аварию на скутере в населённом пункте Жолвин близ Варшавы. Как сообщает polsatnews.pl, он ехал с выключенными фарами и столкнулся с автомобилем Opel Zafira.

«Примерно в 16:30 в Жолвине на ул. Солнечной произошло столкновение мопеда с автомобилем марки Opel. Оба водителя были трезвы», — сообщила пресс-секретарь комендатуры полиции подинспектор Магдалена Беняк.

Столкновение было несильным. В его результате 74-летний актёр даже не потерял сознания. Тем не менее, он был доставлен командой Скорой медицинской помощи в больницу в Отрембусах, где ему была оказана медицинская помощь.

Как пояснила жена актёра Кристина Демска-Ольбрыхска, Даниэль Ольбрыхский находится в «хорошем состоянии».

Актёр Даниэль Ольбрыхский хорошо известен российским зрителям, он снимался во многих советских и российских фильмах. В советское время он был награждён Орденом дружбы народов, в 2007 году — Медалью Пушкина за большой личный вклад в распространение русского языка и развитие международных культурных связей.