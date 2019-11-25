Липецк, , 15:41 — REGNUM В Липецке в отношении 28-летней местной жительницы возбуждено уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области.

Сообщение о взрывном устройстве заложенном в жилом доме в Рудном переулке, служба спасения получила ночью 22 ноября. Дом оцепили и проверили — сообщение не подтвердилось.

Полицейские выяснили, что звонок поступил от жительницы этого же дома. Она находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения и на вопросы полиции ответить не смогла. Теперь ей грозит до пяти лет лишения свободы.