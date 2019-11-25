Усинск, Коми, , 15:37 — REGNUM Поиски двух горняков, пропавших после пожара на шахте в Усинске, до сих пр продолжаются. Как пишет БНКоми, на месте работают два отделения горноспасателей, опергруппа Ухтинского пожарно-спасательного гарнизона и экстренные службы Ухты. Личный состав Печорского отдельного военизированного горноспасательного отряда — на пути в Ярегу.

По уточненным данным, предоставленным ГУ МЧС по Коми, 24 ноября 2019 года в 20:35 в диспетчерский центр управления кризисных ситуаций МЧС России по Коми от дежурного Печорского военизированного горноспасательного отряда Ухты поступило сообщение о задымлении на отметке 200 метров в уклонном блоке №1−3Д «Север» нефтешахты №1 НШПП «Яреганефть» ООО «Лукойл-Коми» МОГО «Ухта».

Сейчас на месте работают два отделения горноспасателей, оперативная группа Ухтинского пожарно-спасательного гарнизона и экстренные службы города Ухты. В главном управлении МЧС региона развернута работа оперативного штаба.

На момент происшествия в шахте находились 45 человек. 42 человека вышли на поверхность. Один из работников шахты спасен силами военизированного горноспасательного отряда. С признаками отравления угарным газом он госпитализирован в Ухтинскую городскую больницу в Шудаяг. Состояние удовлетворительное, оказана медицинская помощь. Пожар локализован на площади 2000 квадратных метров.