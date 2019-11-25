Ульяновск, , 15:33 — REGNUM В Ульяновской области спасатели доставили на берег всех рыбаков, оказавшихся на отколовшейся льдине на реке Большой Черемшан, сообщили 25 ноября в пресс-службе МЧС России.

«14:40 — все рыбаки сняты со льдины. Общее число спасенных составляет 64 человека», — сообщили ТАСС в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 25 ноября, в Ульяновской области на реке Большой Черемшан возле села Бирля Мелекесского района оторвало льдину с рыбаками.

В связи с этим спасатели вновь призвали жителей быть внимательными и осторожными на водоёмах, не выходить на тонкий лёд.

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