Ульяновск, , 15:29 — REGNUM В Ульяновской области спасатели сняли с оторвавшейся льдины всех рыбаков, всего спасены 64 человека.

Спасательная операция проводилась на реке Большой Черемшан в Мелекесском районе. Здесь откололась от берега льдина с несколькими десятками рыбаков. Как пишет ТАСС, в 14:40 (мск) все рыбаки сняты со льдины, госпитализация никому не понадобилась.

Всего на берег были доставлены 64 рыбака.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября в 11:10 (мск) спасатели получили информацию о том, что в на реке Большой Черемшан около села Бирля оторвалась льдина с рыбаками, на которой оказались несколько десятков человек. Льдина находилась в 30 метрах от берега. В 13:30 (мск) стало известно, первыми спасли 19 человек.

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