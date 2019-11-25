Краснодар, , 15:26 — REGNUM Адвокат адвокатской палаты Краснодарского края стал подозреваемым по статье о покушении на посредничество во взяточничестве в особо крупном размере, об этом 25 ноября сообщила пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому крую.

По версии следствия, в июне 2019 года в отношении директора одного из местных предприятий в МВД возбудили дело о мошенничестве. Адвокат в следственных органах МВД выяснил обстоятельства расследования уголовного дела, при этом ему, согласно материалам дела, сообщили, что оказание содействия в уводе подозреваемого от уголовной ответственности возможно при условии передачи 8 млн рублей. Адвокат передал подзащитному требование, однако нужной суммы у того не нашлось — он мог набрать пять миллионов, и то после продажи недвижимости. В августе адвокат вновь напомнил своему подзащитному о необходимости передать взятку, так как тот был объявлен в розыск. После этого предприниматель обратился в следственные органы.

«4 октября 2019 года заявитель на одной из улиц города Новокубанска передал адвокату деньги в сумме 5 млн рублей. После чего дальнейшие его противоправные действия оперативными сотрудниками управления ФСБ России по Краснодарскому краю были пресечены. В отношении адвоката адвокатской палаты избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — уточнили в СКР.

В настоящее время следователи устанавливают других лиц, причастных к совершению преступления.