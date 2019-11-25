Самара, , 15:27 — REGNUM Полицейские Самарской области устанавливают потерпевших от имущественных преступлений участников преступной группы. Об этом 25 ноября сообщает пресс-служба МВД по Самарской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, стражи порядка задержали членов преступной группы, которые специализировались на хищениях имущества из гаражей. Кроме этого, членов группы обвиняют в том, что они воровали по ночам колеса с автомобилей.

Отмечается, что оперативники установили места хранения похищенного имущества. В связи с этим, сотрудники правоохранительных органов просят граждан, которые могли пострадать от действий данных лиц, обратиться отделение полиции.