Невьянск, Свердловская область, , 15:19 — REGNUM В Невьянске перед судом предстанут два местных жителя 1960 и 1964 годов рождения, обвиняемых в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области.

Отметим, что максимальное наказание по инкриминируемой обвиняемым статье предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.

По версии следствия, 1 сентября 2019 года мужчины 55 и 59 лет, находясь в частном доме города Невьянска, поссорились и избили 67-летнего пенсионера, который впоследствии скончался от полученных травм.