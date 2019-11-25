Нижний Новгород, 25 ноября 2019, 15:18 — REGNUM Прокуратурой организована проверка по факту массового отравления школьников в районе Нижегородской области. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства. Ранее проверку инициировало СУ СКР по региону.
Как сообщало ИА REGNUM, в селе Вад Нижегородской области с признаками отравления газом госпитализированы школьники и преподаватели средней школы. Первоначально сообщалось о 29 пострадавших, затем их число выросло до 44.
Следственным управлением СКР по Нижегородской области организована доследственная проверка, в село Вад выехали следователи. По предварительным данным ведомства, «на газораспределительной станции, расположенной в селе Вад, произошел выброс примеси для определения запаха газа».
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