Нижний Новгород, , 15:18 — REGNUM Прокуратурой организована проверка по факту массового отравления школьников в районе Нижегородской области. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства. Ранее проверку инициировало СУ СКР по региону.

«Прокуратурой области с привлечением районной прокуратуры организована проверка соблюдения действующего законодательства по факту отравления школьников в Вадском районе. По её результатам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в селе Вад Нижегородской области с признаками отравления газом госпитализированы школьники и преподаватели средней школы. Первоначально сообщалось о 29 пострадавших, затем их число выросло до 44.

Следственным управлением СКР по Нижегородской области организована доследственная проверка, в село Вад выехали следователи. По предварительным данным ведомства, «на газораспределительной станции, расположенной в селе Вад, произошел выброс примеси для определения запаха газа».

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