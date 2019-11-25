Вадский район, Нижегородская область, , 15:16 — REGNUM Все пострадавшие от отравления газом в вадской средней школе Нижегородской области отпущены домой, заявили 25 ноября в региональном министерстве здравоохранения.

«Все пострадавшие от отравления в вадской школе отпущены домой. Угрозы жизни и здоровью нет», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нижегородской области с признаками отравления газом были госпитализированы 43 школьника и один взрослый.

По предварительным данным, на газораспределительной станции, которая находится в 1,5 км от школы, произошел выброс одоранта. Это вещество добавляют к природному газу, чтобы он приобрел запах.

Читайте также: Массовое отравление газом в школе в Нижегородской области: все новости