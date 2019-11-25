Сыктывкар, , 15:13 — REGNUM Фото голливудского режиссера Квентина Тарантино в рекламе жилого комплекса стало поводом для антимнопольного разбирательства — в УФАС усомнились, что известный на весь мир кинематографист действительно решил приобрести жилье в одной из новостроек Коми.

Восковая фигура Квентина Тарантино в музее мадам Тюссо Luke Rauscher

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, согласно размещенной «ВКонтакте» рекламе, Квентин Тарантино не просто одобряет строительство жилого комплекса, но и собирается приобрести для себя несколько квартир в нем.

«Из содержания рекламы следует, что покупателям квартир предоставляются дополнительные преимущества в виде возможности проживания по соседству с известным голливудским режиссёром, а также получения роли в следующем его фильме», — сообщили в УФАС.

Одного из пользователей присутствие Тарантино в рекламе подвигло написать заявление в УФАС, рассмотрение дела о недостоверной рекламе назначили на 20 декабря.