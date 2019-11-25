Гергебильский район, Дагестан, , 15:15 — REGNUM Шесть частных домов пострадали по уточненной информации при пожаре в селе Кикуни в Гергебильском районе Дагестана. Три из них сгорели полностью, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 25 ноября в пресс-службе администрации района.

«Три дома в результате пожара сгорели полностью. Четвертый также сильно пострадал, он нуждается в серьезном ремонте. Еще два дома пострадали немного», — сказала собеседница. Жильцы сгоревших домов, по ее словам, в настоящее время размещены у родственников.

Пожар начался в доме, в котором проживала пожилая женщина, после чего огонь перекинулся на соседние строения. Причиной возгорания, по предварительным данным, стало электрическое оборудование.

Напомним, пожар в селе Кикуни начался примерно в 03:50. Ранее в пресс-службе управления МЧС по Дагестану сообщали, что пострадали три дома, а общая площадь возгорания составила 300 кв. м.

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