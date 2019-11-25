Уфа, , 15:15 — REGNUM В Уфе распитие алкогольных напитков в баре города закончилось дракой. Об этом 25 ноября сообщает пресс-служба МВД Башкирии.

По сообщению пресс-службы ведомства, двое мужчин в одном из баров повздорили. Ссора переросла в конфликт. Посетители заведения вышли на улицу, где 40-летний ранее судимый мужчина ударил холодным оружием 31-летнего оппонента.

Отмечается, что подозреваемый уже дал признательные показания. Сообщается, что потерпевший сейчас находится в медицинском учреждении.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 111 УК РФ.

В настоящее время подозреваемый находится под стражей.