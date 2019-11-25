Ярославль, , 15:06 — REGNUM Житель Ярославской области выиграл суд о компенсации морального вреда, причиненного врачами Ярославской центральной районной больницы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославском областном суде.

В 2015 в хирургическом отделении Ярославской ЦРБ мужчине была сделана операция. После снятия швов пациент жаловался на боли в животе. Но обращения к врачам той же больницы ничего не дали. И даже УЗИ не выявило никаких инородных предметов. А в 2019 году из живота ярославца показалось острие иглы.

«В этот же день при обращении в ГАУЗ ЯО КБ «Клиническая больница № 9» у истца было обнаружено инородное тело в передней брюшной полости, которое в данном лечебном учреждении было извлечено. Инородным телом оказалась часть медицинской иглы приблизительно 1,5 см. После операции 20.09.2015 иных оперативных вмешательств, операций у истца не было. Данная игла была оставлена во время операции медицинским персоналом ГУЗ ЯО «Ярославская ЦРБ», — говорится в решении суда.

Представители клиники с обвинениями не согласились. Главный врач больницы Сергей Вундервальд заявлял, что игла попала в организм пациента при каких-то иных обстоятельствах — или до операции, или после. Представители клиники уверяли, что жалоб от пациента не было.

Ярославец потребовал от больницы 500 тысяч рублей. Суд в итоге признал вину медиков и назначил компенсацию в размере 90 тысяч. Областной суд оставил решение Ярославского районного суда в силе.