По данным синоптиков, днём 25 ноября в Ульяновской области было −2…−7 градусов. В ночь с 25 на 26 ноября похолодает до −12…−17 градусов.
В соцсетях, посвящённых рыбалке в Ульяновской области, появились видеозаписи первых выходов рыбаков на лёд.
В Ульяновской области спасатели сняли с отколовшейся льдины всех рыбаков
В Ульяновской области спасатели доставили на берег всех рыбаков, оказавшихся на отколовшейся льдине на реке Большой Черемшан, сообщили 25 ноября в пресс-службе МЧС России.
Ульяновские спасатели сняли с оторвавшейся льдины 64 рыбаков
Все рыбаки сняты со льдины, госпитализация никому не понадобилась. Всего на берег доставлены 64 рыбака.
Также в ГУ МЧС России по Ульяновской области сообщили, что с 25 ноября вступит в силу запрет выхода на лёд водоёмов, расположенных в черте Старомайнского района.
Утром сегодня, 25 ноября, Главное управление МЧС России по Ульяновской области предупреждало всех жителей региона об опасности тонкого льда. «Советуем любителям подледного лова не торопиться выходить на тонкую корку льда. Помните, что для этого занятия безопасным является лёд толщиной не менее 10 см при условии, что морозная погода сохраняется как минимум в течение недели круглосуточно! Поэтому, уважаемые рыбаки, запаситесь терпением и дождитесь, когда на водоемах встанет лед!» — говорится в сообщении ведомства.
К спасению людей были привлечены три плавательных средства, в том числе два судна на воздушной подушке «Хивус».
Льдина с 50 рыбаками оторвалась на реке в Ульяновской области
Для ликвидации происшествия привлекались 32 человека и 12 единиц техники.
Информация о происшествии поступила сегодня, 25 ноября, в 11:10 (мск).