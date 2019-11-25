В Ульяновской области сегодня, 25 ноября, на реке Большой Черемшан возле села Бирля Мелекесского района оторвало льдину с рыбаками. На льдине оказалось более 50 человек. Спасательные работы продолжаются.

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