Чебоксары, , 14:59 — REGNUM В Чувашии завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего главного врача Республиканского наркологического диспансера. Ему предъявили обвинение в превышении полномочий и служебном подлоге, сообщили ИА REGNUM в прокуратуре Чувашии и следственном управлении СКР по республике.

Следствие полагает, что в декабре 2014 года в Чебоксарах фигурант уголовного дела, действуя в интересах своего знакомого, являвшегося учредителем и фактическим руководителем одной из коммерческих организаций, обеспечил заключение с ней контракта на 1,2 млн рублей на поставку реагентов. По данным правоохранителей, была поставлена часть продукции на сумму 200 тыс. рублей.

«Обвиняемый представил в бухгалтерию фиктивные документы об исполнении поставщиком обязательств в полном объеме, обеспечил перечисление на его счет 1,1 млн рублей», — сказал старший помощник руководителя следственного управления СКР по республике Олег Дмитриев, отметив, что обвиняемый не вёл до декабря 2017 года претензионной работы, не принял мер к расторжению контракта.

В следственном управлении также отмечают, что в апреле-июне 2017 года обвиняемый обеспечил дополнительную поставку медицинских изделий (реагентов), необходимости в которых не было.

«Он понимал, что с учётом потребностей наркодиспансера возникнет переизбыток реагентов, а срок их годности истечет раньше фактического израсходования», — сообщил старший помощник руководителя регионального следственного управления.

Бывшего главного врача наркологического диспансера обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий» — два эпизода) и ч. 1 ст. 292 УК РФ («Служебный подлог»). Наложен арест на имущество обвиняемого на сумму более 2,4 млн рублей: доли в праве собственности на квартиру и земельный участок, а также средства на трех банковских счетах.

Уголовное дело прокуратурой будет направлено для рассмотрения в Московский районный суд г. Чебоксары. Кроме того, в рамках уголовного дела наркодиспансером и минфином Чувашии к обвиняемому предъявлены гражданские иски на общую сумму более 6,9 млн рублей.

В министерство здравоохранения Чувашии внесено представление о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступлений.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в Чувашии правоохранительными органами поставлено на учёт 319 преступлений коррупционной направленности (рост на 20% к уровню 2017 года). Установленный ущерб от преступлений и правонарушений коррупционной направленности оценён в 245 млн рублей. Для взыскания направлено 102 иска на сумму 126 млн рублей, из них удовлетворено 14 заявлений на 40,6 млн рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: На главврача наркодиспансера в Чувашии завели новое дело