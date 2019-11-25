Москва, , 14:56 — REGNUM Российский актёр Дмитрий Ульянов экстренно госпитализирован в Москве. У него диагностировали острое нарушение мозгового кровообращения, сообщает 25 ноября телеграм-канал Mash.

47-летний актер утром вызывал «скорую» из-за сильного головокружения, но в больницу не поехал. Позже он снова обратился к врачам, на этот раз его срочно отвезли в медучреждение.

Ульянова осматривают врачи.

Дмитрий Ульянов снимается в российских фильмах и сериалах. Так, он сыграл главную роль в сериале «Остров ненужных людей».

Читайте также: В МХТе прокомментировали сообщения о госпитализации Верника