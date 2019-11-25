Сургут, Югра, , 14:44 — REGNUM В Сургуте (ХМАО) компания подростков терроризирует многодетную семью. Об этом сообщает «К-информ».

Сперва жертвой издевательств стала 15-летняя девочка из многодетной семьи. Её дважды избила компания сверстниц — в туалете торгового центра «Сургут Сити-Молл» и в подъезде одного из общежитий. Обвиняя девочку в распространении слухов, они заставляли вставать на колени и извиняться. Нападения записывались на видео и распространяли в социальных сетях. Угрозы об избиении и вымогательство денег, по словам потерпевшей, происходят до сих пор.

Кроме того, данная компания подростков стала донимать семью преследуемой. Мать пострадавшей девочки не может справиться с агрессивными девицами, так как мужчины в доме нет, а младший ребёнок — инвалид. Полицейские сообщают, что есть соответствующее заявление в УМВД по Сургуту, проводится проверка изложенной информации.