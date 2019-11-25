Санкт-Петербург, , 14:37 — REGNUM Петербургская цирковая гимнастка, упавшая во время выступления с высоты на глазах у зрителей в Белгороде, вернется на манеж через пару месяцев. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил представитель цирка «Империал».

Несчастный случай произошёл во время выступления гастролирующего петербургского цирка «Империал» в Белгороде. Цирковая воздушная гимнастка Татьяна Сурина во время исполнения трюка на высоте сорвалась на глазах у зрителя и упала на манеж.

«Хорошо, что высота была небольшая, всё порядке. Вчера ей наложили гипс и выписали на больничный, сейчас она дома, у неё сломана пятка», — сказал собеседник агенства.

По его словам, Татьяна профессионал, поэтому всё обошлось. Причина срыва пока выясняется, но в цирке заверили, что весь реквизит устанавливала и проверяла перед выступлением сама артистка и никто другой к технике доступ не имел.

«Гастроли продолжатся. Как выступления запланированы, так они будут, в Белгороде мы до 1 декабря. Татьяна вернётся в труппу через пару месяцев», — резюмировал представитель цирка «Империал».