Киев, , 14:34 — REGNUM Сотрудники Службы безопасности Украины остановили работу подпольного цеха, ежедневно печатавшего около 2 млн поддельных акцизных марок, сообщили 25 ноября в пресс-службе ведомства.

По предварительным данным, злоумышленники успели заработать около 20 млн гривен или более $827 тыс.

В Киеве и Львове задержаны 11 подозреваемых. Изъяты три тонны фальшивых марок, оборудование для их изготовления, чёрная бухгалтерия и деньги.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в изготовлении поддельных паспортов граждан Румынии.

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