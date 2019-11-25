Омск, , 14:17 — REGNUM В Омске ученица второго класса получила травмы, выпав из окна второго этажа в школе. Возбуждено уголовное дело о халатности (ст. 293 УК РФ) в отношении работников средней общеобразовательной школы №82. Об этом ИА REGNUM сообщили 25 ноября в областном следственном управлении СКР.

Инцидент произошёл днём 20 ноября. По версии следствия, восьмилетняя ученица второго класса оказалась по недосмотру работников школы закрытой в помещении школьной библиотеки, куда она зашла на перемене. Пытаясь привлечь к себе внимание, ребёнок выпал из окна второго этажа.

Девочку госпитализировали с травмами. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Оренбуржье ученик выпал из окна школы со второго этажа.