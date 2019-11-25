Вадский район, Нижегородская область, , 14:11 — REGNUM В результате отравления в Вадской средней школе Нижегородской области никто тяжело не пострадал, сообщили 25 ноября в региональном министерстве здравоохранения.

«По данным медицины катастроф, на 13:00 тяжелых отравлений нет», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что 23 школьника после оказания медпомощи были отпущены домой, остальные обследуются.

Как сообщало ИА REGNUM, по предварительным данным, на газораспределительной станции, которая находится в 1,5 км от школы, произошел выброс одоранта. Это вещество добавляют к природному газу, чтобы он приобрел запах. В больницу были доставлены 44 человека — 43 ребенка и один взрослый.

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