Ростов-на-Дону, , 14:08 — REGNUM В Ростове-на-Дону аварийная бригада устранила аварию на теплосети по переулку Крепостному. По информации городской администрации, нормативные параметры теплоносителя многоквартирных домов восстановлены, предаёт ИА REGNUM.

Без тепла в течение двух дней оставались жители более 90 многоквартирных домов. Многочисленные заявки от горожан в период с 23 по 24 ноября поступили на «горячую линию» министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области

В течение трёх дней администрации Кировского и Пролетарского районов будут держать под контролем нормативное теплоснабжение потребителей.