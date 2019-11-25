Ростов-на-Дону, , 14:04 — REGNUM Второй пилот авиарейса Москва — Анапа скончался после экстренной посадки в аэропорту Ростова-на-Дону из-за закупорки сосудов в лёгких. Таково предварительное заключение медиков, сообщает 25 ноября «Интерфакс».

»Предварительно, причиной смерти стала тромбоэмболия легочной артерии», — сказал собеседник агентства.

Он рассказал, что пилот предупредил диспетчеров об ухудшении самочувствия, однако при подлёте к Ростову ему стало ещё хуже, он лишился сознания. Бортпроводники стали оказывать пилоту первую помощь, но к моменту посадки он уже скончался.

В июне пилот прошел медицинский осмотр, противопоказаний к полетам не возникло, добавил источник.

Как сообщало ИА REGNUM, вынужденная посадка самолета рейса Москва — Анапа произошла в аэропорту «Платов» 24 ноября.

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